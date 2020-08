Onde assistir ao vivo Botafogo x Fluminense, em partida amistosa?

Equipes entram em campo neste sábado (1), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes de estrear no Campeonato Brasileiro, o encara o em partida amistosa na noite deste sábado (1), às 19h (de Brasília), no Nilton . O duelo terá transmissão do SporTV, além do canal Botafogo TV, no Youtube.

QUANDO SERÁ?

JOGO Botafogo x Fluminense DATA Sábado, 1 de agosto de 2020 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O amistoso terá transmissão do SporTV, além do canal Botafogo TV, no Youtube. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Além do zagueiro Matheus Ferraz e os atacantes Fred e Fernando Pacheco, lesionados, o Fluminense deve ter mais uma baixa para o segundo amistoso contra o Botafogo. O volante Hudson sofreu uma entrose no tornozelo, e virou dúvida para a partida amistosa. Yuri e Calegari disputam por uma vaga.

Já o Botafogo busca resultado positivo após perder o primeiro amistoso para o por 1 a 0 na última semana, com gol de Michel Araújo.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández (Diego Cavalieri), Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Danilo Barcelos; Luiz Fernando e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Digão (Luccas Claro) e Orinho; Calegari (Yuri), Yago e Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanílson. Técnico: Odair Hellmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fluminense 16 de julho de 2020 Fluminense 1 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 5 de julho de 2020 Fluminense 1 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 25 de julho de 2020

