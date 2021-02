Onde assistir ao vivo a Botafogo x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Botafogo, na noite desta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo no SporTV (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x São Paulo DATA Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Alex Gomes (RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes VAR: Ramon Abatti (SC) e Henrique Neu (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Bota já está rebaixado para a Série B / Foto: Getty Images

Os canais SporTV (exceto RJ), e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta segunda. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já rebaixado e lanterna do Brasileirão com apenas 24 pontos, o Botafogo vem de três derrotas consecutivas.

Do outro lado, o São Paulo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, e agora entra em campo de olho na classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Gonzalo Carneiro, com dores no quadril, está fora. Pablo pode ser o substituto.

Já Gabriel Sara, recuperado de um estiramento no músculo adutor esquerdo, retorna no lugar de Daniel Alves, suspenso.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa, Hugo; Kayque, Caio Alexandre e Bruno Nazário (Luiz Otávio); Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 5 Grêmio Campeonato Brasileiro 8 de fevereiro de 2021 Goiás 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Botafogo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Boavista Campeonato Carioca 3 de março de 2021 A definir

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 São Paulo 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas