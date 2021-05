Onde assistir ao vivo a Botafogo x Nova Iguaçu, pela semifinal da Taça Rio?

Equipes entram em campo neste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo recebe o Nova Iguaçu na noite deste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela semifinal da Taça Rio. A partida terá transmissão na Botafogo TV, na internet, no pay-per-view do Campeonato Carioca, e no TikTok, no aplicativo. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Nova Iguaçu DATA Domingo, 2 de maio de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Rachel de Mattos Bento e Thayse Marques Fonseca

ONDE VAI PASSAR?



Fogão busca a vantagem no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio / Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo TV, na internet, o pay-per-view do Campeonato Carioca, e o TikTok, no aplicativo, vão transmitir o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Como prêmio de consolação, Botafogo e Nova Iguaçu iniciam a disputa por uma vaga na final da Taça Rio.

Para o confronto, Marcelo Chamusca contará com o volante Pedro Castro, que tem empolgado não só o treinador como também a torcida.

"O Pedro encaixou muito bem, desde o primeiro jogo. É um jogador que tem um bom controle, que atua por dentro. Dá muita opção de saída para a linha defensiva e consegue ter ações bem interessantes no último terço do campo. É um jogador que, nas primeiras partidas, encaixou muito bem na mecânica da equipe. E concordo que, quando se machucou, tivemos muita dificuldade dentro do nosso elenco para substituí-lo e acharmos um jogador com suas características”, disse.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, David Sousa (Gilvan), Paulo Victor; Rickson, Pedro Castro, Ricardinho, Marco Antônio; Felipe Ferreira, Matheus Nascimento.

Provável escalação do Nova Iguaçu: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Botafogo Carioca 17 de abril de 2021 Botafogo 4 x 0 Macaé Carioca 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nova Iguaçu x Botafogo Carioca 9 de maio de 2021 19h (de Brasília) Vila Nova x Botafogo Série B 29 de maio de 2021 A definir

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 4 x 2 Resende Carioca 18 de abril de 2021 Bangu 0 x 1 Nova Iguaçu Carioca 25 de abril de 2021

Próximas partidas