Onde assistir ao vivo a Botafogo x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na tarde deste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Nilton , em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o , exceto RS), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Corinthians DATA Domingo, 27 de dezembro de 2020 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Wagner Reway

Assistentes VAR: Tiago Nascimento (PE) e Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Botafogo quer mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto RS), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter reencontrado com o caminho da vitória na última rodada, quando bateu o , o Botafogo busca mais três pontos em casa para seguir lutando contra o rebaixamento.

O técnico Barroca não poderá contar com Keisuke Honda, com lesão na coxa esquerda, mas terá os retornos de Victor Luis e Bruno Nazario.

Já o Corinthians chega embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, e soma 36 pontos.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não terá Cássio em repouso depois de um choque na cabeça durante a vitória sobre o Goiás. Desta forma, Walter assume a titularidade no gol.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Matheus Babi) e Pedro Raul.

Provável escalação do Corinthians: Walter, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Otero, Gustavo Silva e Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 Coritiba 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x -PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) x Botafogo Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Corinthians 2 x 1 Campeonato Brasileiro 21 de dezembro de 2020

Próximas partidas