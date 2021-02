Onde assistir ao vivo a Borussia Mönchengladbach x Manchester City, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta (24), às 17h (de Brasília), em Budapeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mönchengladbach e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), em Budapeste, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Mönchengladbach x Manchester City DATA Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 LOCAL Puskás Aréna - Budapeste, Hungria HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City busca vantagem no primeiro jogo das oitavas da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o duelo desta quarta (24). O torcedor também pode acompanhar no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você terá o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a disputa pelo título da Premier League, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League.

O técnico Pep Guardiola segue sem contar com Nathan Ake, mas terá Sergio Aguero e Kevin de Bruyne.

"Nós nos preparamos como um jogo normal, assim como qualquer outro jogo. Não vamos mudar nada, apenas alguns destalhes", disse o treinador.

Rodri e Phil Foden, poupados na vitória sobre o Arsenal, retornam.

Já o Mönchengladbach chega sem nenhuma lesão ou suspensão para o primeiro jogo das oitavas.

Breel Embolo pode começar no ataque, com Denis Zakaria também podendo reforçar o meio-campo.

Provável escalação do Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Silva, Gundogan; Foden, De Bruyne, Sterling.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

JOGOS DO MONCHENGLADBACH NA UCL

Já o Mönchengladbach encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo B, com oito pontos. Em seis jogos, registra duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Inter 2 x 2 Mönchengladbach - 21 de outubro de 2020

Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Shakhtar Donetsk 0 x 6 Mönchengladbach - 3 de novembro de 2020

Mönchengladbach 4 x 0 Shakhtar Donetsk - 25 de novembro de 2020

Mönchengladbach 2 x 3 Inter - 1 de dezembro de 2020

Real Madrid 2 x 0 Mönchengladbach - 9 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leeds Premier League 14 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester City x Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 9h (de Brasília) Burnley x Arsenal Premier League 6 de março de 2021 9h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 1 x 3 Manchester City Premier League 17 de fevereiro de 2021 Arsenal 0 x 1 Manchester City Premier League 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas