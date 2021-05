Onde assistir ao vivo a Boca Juniors x The Strongest, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), em Buenos Aires, pela última rodada do grupo C; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Boca Juniors e The Strongest se enfrentam nesta quarta-feira (26), na La Bombonera, a partir das 21h (de Brasília), pela última rodada do grupo C da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view.. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x The Strongest DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Boca busca a vaga na próxima fase da Libertadores / Foto: Getty Images

A partida desta quarta-feira terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view, a partir das 21h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Boca Juniors entra em campo precisando de uma vitória simples para garantir a sua classificação à próxima fase. Caso empate, o time argentino precisará torcer por um tropeço do Santos diante do Barcelona-EQU.

#ParteMédico



Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo.



Depto Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/KgwO2vzXgs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 24, 2021

Já o The Strongest também tem esperanças de avançar às oitavas de final da Libertadores. Para isso, o time boliviano busca um triunfo em solo argentino, e também contar com um tropeço do Santos.

Provável escalação do Boca Juniors: Andrada; Capaldo; Lisandro López, Izquierdoz e Más; Campuzano, Medina e Almendra; Pavón, Carlos Tévez e Villa.

Provável escalação do The Strongest: Vaca; Torres, Castillo, Marteli, Valverde e Sagredo; Miranda, Vaca e Willie; Reinoso e Blackburn.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 0 Barcelona SC Libertadores 20 de maio de 2021 Boca Juniors 1 (4) x (2) 1 River Plate Campeonato Argentino 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Racing x Boca Juniors Campeonato Argentino 31 de maio de 2021 A confirmar

THE STRONGEST

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 2 x 1 Santos Libertadores 18 de maio de 2021 The Strongest 2 x 0 Barcelona SC Libertadores 11 de maio de 2021

