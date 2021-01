Onde assistir ao vivo a Boca Juniors x Santos, pela semifinal da Copa Libertadores?

Equipes fazem o primeiro jogo nesta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), na Bambonera; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), na Bambonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Santos DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Roberto Molina (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



busca a vantagem no primeiro jogo da semifinal da Libertadores / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após eliminar a LDU e o Grêmio nas oitavas e quartas de final, respectivamente, o Santos já está na para encarar o Boca Juniors no jogo de ida da semifinal do torneio sul-americano.

Mais times

Para o confronto, o técnico Cuca terá força máxima, com Pará e Madson recuperados de lesões musculares, além de Soteldo, desfalque nas quartas de final, por ter contraído a Covid-19. Além deles, Lucas Veríssimo e Luan Peres, mesmo já com as saídas acertadas, seguem à disposição do time, uma vez que os acertos possibilitam que eles joguem pelo Peixe até o final da disputa da Libertadores.

Tá chegando a hora, nação santista. Amanhã é dia de mais uma batalha na busca #PeloTetraDaLiberta!



VAMOS, SANTOS! 👊⚪️⚫️



📸 @LibertadoresBR pic.twitter.com/G4Ky2vRGOl — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 5, 2021

Já o Boca Juniors terá um desfalque importante para o primeiro jogo da semi: o colombiano Jorman Campuzano.

De acordo com a imprensa a imprensa argentina, o volante teria sofrido uma contratura muscular durante o empate com o River Plate no final de semana.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Lucas Braga) e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Provável escalação do Boca Juniors: Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, Salvio, González, Villa; Carlos Tévez, Soldano.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Santos encerrou a primeira fase no grupo G na liderança, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate), enquanto no mata-mata eliminou a e o antes de encarar o na semifinal.

JOGOS DO SANTOS NA LIBERTADORES

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - 3 de março de 2020

Santos 1 x 0 - 10 de março de 2020

Santos 0 x 0 - 15 de setembro de 2020

Delfín 1 x 2 Santos - 24 de setembro de 2020

Olimpia 2 x 3 Santos - 1 de outubro de 2020

Santos 2 x 1 Defensa y Justicia - 20 de outubro de 2020

LDU 1 x 2 Santos - 24 de novembro de 2020

Santos 0 x 1 LDU - 1 de dezenbro de 2020

Grêmio 1 x 1 Santos - 9 de dezembro de 2020

Santos 4 x 1 Grêmio - 16 de dezembro de 2020

JOGOS DO RIVER PLATE NA LIBERTADORES

LDU 3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

River Plate 2 x 1 São Paulo - 30 de setembro de 2020

River Plate 3 x 0 LDU - 20 de outubro de 2020

-PR 1 x 1 River Plate - 24 de novembro de 2020

River Plate 1 x 0 - 1 de dezembro de 2020

River Plate 2 x 0 - 10 de dezembro de 2020

Nacional-URU 2 x 6 River Plate - 17 de dezembro de 2020

A CAMPANHA DO SANTOS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Tricampeão da Libertadores, o Santos participa pela 15ª vez da . Em 140 jogos, a equipe acumula 78 vitórias, 30 empates e 32 derrotas, com 268 gols marcados e 155 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2018 Oitavas de final 45,83% 2017 Quartas de final 63,33% 2012 Semi 55,56% 2011 Campeão 64,29% 2008 Quartas de final 63,33% 2007 Semi 83,33% 2005 Quartas de final 50% 2004 Quartas de final 66,67% 2003 Vice 61,90% 1984 Primeira fase 11,11% 1965 Semi 71,43% 1964 Semi 0% 1963 Campeão 87,5% 1962 Campeão 77,78%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Santos 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) Santos x Boca Juniors Copa Libertadores 13 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 3 x 0 27 de dezembro de 2020 Boca Juniors 2 x 2 River Plate Campeonato Argentino 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas