Onde assistir ao vivo a Boca Juniors x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (13), às 19h15 (de Brasília), na Bombonera; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Boca Juniors na noite desta terça-feira (13), às 19h15 (de Brasília), na Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Atlético-MG DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Derliz Lopez (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a vantagem no jogo de ida das oitavas da Libertadores / Foto: Pedro Souza - Divulgação Atlético-MG

O Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h15, na Bombonera. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Qual o número do Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

73,74 CLARO/NET TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV HD: 573, 574

573, 574 TELECOM: 206, 207

206, 207 BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

194, 195 SKY HD: 594, 595

594, 595 CLARO TV: 73, 74

73, 74 CLARO TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV: 465, 468

465, 468 VIVO TV HD: 876, 877

876, 877 OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias seguidas no Brasileirão, e a três pontos da liderança, o Atlético-MG volta suas atenções para a Libertadores.

No entanto, apesar do bom momento atravessado e o Boca Juniors com algumas baixas, o técnico Cuca não aponta o Galo como favorito no primeiro confronto, que será disputado na Bombonera, na Argentina.

"Jogar contra o Boca é sempre difícil. Tem que dividir. São duas grandes equipes. Eles têm ponto positivo que estão super descansados, e por outro lado, que temos de positivo, é estar com ritmo de jogo, ainda que não esteja totalmente descansado. Deixamos alguns jogadores fora para recuperá-los fisicamente e deixa-los em condição de jogo para terça-feira", afirmou o treinador.

Nathan, com uma infecção gastro-intestinal, e Alan Franco, que sofreu uma pancada no joelho direito, ainda na Copa América, são as ausências confirmadas. Já Nacho Fernandez, com estiramento leve na parte posterior da coxa esquerda, viajou, mas é tratado como dúvida, assim como Dodô.

Do outro lado, o Boca Juniors chega bem modificado em relação à fase de grupos. São nove nomes fora da lista de inscritos, entre eles Carlitos Tévez e Ramon Ábila.

"Eu foco no que temos, hoje é o que está aí. Entendo que não seja simples (buscar reforços) por causa da economia do futebol argentino. Com os reforços estou bem, vamos seguir tentando acomodá-los.", afirmou o técnico Miguel Ángel Russo.

"Precisamos de um plantel importante, é a única coisa que vai nos elevar", completou.

Vale destacar que o Boca não entra em campo para uma partida oficial desde a eliminação contra o Racing, na Copa da Liga Argentina, no dia 31 de maio.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Gonzalo Agustín Sández, Esteban Rolón, Cristian Medina,Diego Gonzales; Sebastian Villa, Cristian Pavón, Briasco.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Alonso, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Hulk, Zaracho e Savarino.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

ATLÉTICO-MG

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

BOCA JUNIORS

Já o Boca Juniors avançou às oitavas de final, após ter encerrado a fase de grupos na vice-liderança do grupo C, com 10 pontos. Em seis jogos, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 55.6%.

The Strongest 0 x 1 Boca Juniors - 21 de abril de 2021

Boca Juniors 2 x 0 Santos - 27 de abril de 2021

Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Boca Juniors - 4 de maio de 2021

Santos 1 x 0 Boca Juniors - 11 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Barcelona de Guayaquil - 20 de maio de 2021

Boca Juniors 3 x 0 The Strongest - 26 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Brasileirão 7 de julho de 2021 América-MG 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x Boca Juniors Brasileirão 20 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 3 x 0 The Strongest Libertadores 27 de maio de 2021 Racing 0 (4) x (2) 0 Boca Juniors Libertadores 31 de maio de 2021

Próximas partidas