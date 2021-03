Onde assistir ao vivo a Boavista x Flamengo, pelo Campeonato Carioca?

O Flamengo enfrenta o Boavista na noite deste sábado (27), às 21h05, em duelo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Campeonato Carioca, e na Fla TV, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (27). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Vindo de vitória sobre o rival Botafogo, o Flamengo busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca para seguir na liderança do estadual.

Para o duelo, a equipe pode ter a estreia de Gabigol na temporada.

