Onde assistir ao vivo a Bélgica x Itália, pelas quartas de final da Eurocopa?

Jogo será nesta sexta-feira (2), em Munique, pelas quartas de final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço! Invictas nesta edição da Eurocopa 2020, Bélgica e Itália se enfrentam nesta sexta-feira, em Munique, a partir das 16h (de Brasília), pelas quartas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bélgica x Itália DATA Sexta-feira, 2 de julho de 2021 LOCAL Football Arena Munich, Munique - ALE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (SVN))

Quarto árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)

VAR: Bastian Dankert (GER)

ONDE VAI PASSAR?



Diabos Vermelhors querem seguir na Euro 2020/ Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BÉLGICA

Com campanha 100% na Euro 2020 até o momento, a Bélgica quer manter a marca na competição, mas devem iniciar o duelo desta sexta-feira sem duas de suas principais peças. Isso porque De Bruyne, com uma entorse no tornozelo, e Hazard, com problema muscular são dúvidas. Desta forma, o técnico Roberto Martinez deve promover apenas mudanças necessárias na equipe titular.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; Mertens, Lukaku, Carrasco.

ITÁLIA

Do outro lado, e também sem perder na competição europeia, a Itália não tem problemas para o jogo em Munique. O técnico Roberto Mancini deve manter a equipe dos últimos duelos, modificando apenas caso haja alguma questão de última hora.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Áustria Eurocopa 2020 26 de junho de 2021 Itália 1 x 0 Gales Eurocopa 2020 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Bulgária Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Suíça x Itália Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

BÉLGICA

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 0 Portugal Eurocopa 2020 27 de junho de 2021 finlândia 0 x 2 Bélgica Eurocopa 2020 21 de junho de 2021

