Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Colônia, pela Bundesliga?

Equipes entram em campo neste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), em Munique; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Bayern de Munique enfrenta o Colônia na manhã deste sábado (27), às 11h30 (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, buscando abrir vantagem na liderança. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Colônia DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bayern quer ampliar a vantagem na liderança do Alemão / Foto: Getty Images

O OneFootbal App, plataforma de streaming, fará a transmissão ao vivo do jogo neste sábado (27), às 11h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após golear a Lazio no primeiro jogo das oitavas de final, o Bayern de Munique volta as suas atenções para a Bundesliga. Atualmente, lidera com 49 pontos, dois a mais que o RB Leipzig.

Os bávaros seguem sem contar com Muller e Benjamin Pavard, ainda com Covid-19, enquanto Tolisso e Douglas Costa perderão o resto da temporada por lesão.

Já o Colônia vem de duas derrotas consecutivas, e agora entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

A equipe não terá Sebastian Bornauw, com uma lesão nas costas.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Colônia: T.Horn; Ehizibue, Cestic, Mere, Czichos, J.Horn; Wolf, Skhiri, Rexhbecaj; Duda, Dennis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 2 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 20 de fevereiro de 2021 Lazio 1 x 4 Bayern de Munique Champions League 23 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga 6 de março de 2021 14h30 (de Brasília) Werder Bremen x Bayern de Munique Bundesliga 13 de março de 2021 11h30 (de Brasília)

COLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 2 x 0 Colônia Bundesliga 14 de fevereiro de 2021 Colônia 0 x 1 Stuttgart Bundesliga 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas