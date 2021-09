Onde assistir ao vivo a Barcelona x Levante, pela La Liga?

Equipes duelam neste domingo (26), no Camp Nou, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tentanto acabar com a crise, o Barcelona enfrenta o Levante neste domingo (26), no Camp Nou, a partir das 11h15 (de Brasília), pela sétima rodada da La Liga . A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Levante DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça quer voltar a vencer na La Liga/ Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há duas partidas sem vencer no Campeonato Espanhol, o Barcelona vê a má fase rondar o Camp Nou, assim como Ronald Koeman, ameaçado, vê cada vez mais seu sonho de dirigir o clube se tornar um pesadelo .

O Barça, inclusive, já estaria conversando com outro treinador para o restante da temporada . Para o jogo deste domingo, os culés devem contar com o retorno de Ansu Fati. Porém, Dembélé, Aguero, Pedri, Alba e Braithwaite seguem fora, enquanto Balde é dúvida. Além disso, Frenkie De Jong está suspenso.

Do outro lado, o Levante busca o seu primeiro triunfo na temporada e quer aproveitar o momento instável do rival para somar pontos fora de casa.

Soldado, Bardhi e Campana estão lesionados, enquanto Malsa é dúvida.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Pique, Dest; Gavi, Busquets, Roberto; Coutinho, L de Jong, Memphis.

Provável escalação do Levante: Fernandez; Miramon, Duarte, Mustafi, Clerc; De Frutos, Martinez, Radoja, Melero; Marti, Morales.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 0 Barcelona La Liga 23 de setembro de 2021 Barcelona 1 x 1 Granada Ligue 1 20 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Barcelona Champions League 29 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Atlético de Madrid x Barcelona La Liga 2 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 0 x 2 Celta La Liga 21 de setembro de 2021 Elche 1 x 1 Levante La Liga 18 de setembro de 2021

Próximas partidas