Onde assistir ao vivo a Barcelona x Granada, pela La Liga?

Equipes duelam nesta segunda-feira (20), no Camp Nou, pela quinta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem convencer na temporada, o Barcelona enfrenta o Granada nesta segunda-feira (20), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Barcelona x Getafe DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

Granada quer a vitória no Camp Nou (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

Com um jogo a menos do que os rivais, o Barcelona busca a vitória em casa para se manter próximo ao topo da tabela.

Os culés seguem com longa lista de lesionados: Pedri, Alba, Braithwaite, Ansu Fati, Sergio Aguero e Ousmane Dembele. Desta forma, Philippe Coutinho deve aparecer entre os titulares, ao lado de Luuk de Jong e Memphis Depay.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Balde; Roberto, Busquets, F de Jong; Coutinho, L de Jong, Depay.

Do outro lado, o Granada quer somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

O time tem apenas um desfalque: Lozano, que ficará no departamento médico por um longo período. O técnico Moreno pode promover mudança na equipe e escalar três zagueiros, com Suarez e Machis no ataque.

Provável escalação do Granada: Maximiano; Duarte, Sanchez, Abram; Arias, Gonalons, Montoro, Monchu, Neva; Suarez, Machis.

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique La Liga 14 de setembro de 2021 Barcelona 2 x 1 Getafe La Liga 29 de agosto de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Barcelona La Liga 23 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Levante La Liga 26 de setembro de 2021 11h15 (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 2 Betis La Liga 13 de setembro de 2021 Rayo Vallecano 4 x 0 Granada La Liga 29 de agosto de 2021

