Onde assistir ao vivo a Barcelona x Celta, pela La Liga?

Times entram em campo neste domingo (16), no Camp Nou, pela 37ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Camp Nou, o Barcelona recebe o Celta de Vigo neste domingo (16), no Camp Nou, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo terá transmissão ao vivo da Fox Sports 2. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Celta DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Celta quer o triunfo no Camp Nou/ Foto: Getty Images

A Fox Sports 2, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 13h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após praticamente dar adeus às chances de conquistas a La Liga, o Barcelona entra em campo buscando a vitória para terminar a temporada com resultados positivos. Os culés seguem sem poder contar com Ansu Fati, Philippe Coutinho e Sergi Roberto, lesionados. Ja De Jong está suspenso.

Do outro lado, o Celta tem chances remotas de ir à uma competição europeia e, por isso, quer o triunfo longe de seus domínios. O time conta com os retornos de Araujo e Ferreyra, que cumpriram suspensão. Por outro lado, a lista de desfalques é grande: Alvarez, Blanco, Mor, Murillo e Tapia estão lesionados. .

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembele.

Provável escalação Celta de Vigo: Villar; Mallo, Aidoo, Araujo, Martin; Beltran; Mendez, Suarez, Nolito; Mina, Aspas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 3 x 3 Barcelona La Liga 11 de maio de 2021 Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid La Liga 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eibar x Barcelona La Liga 23 de maio de 2021 13h (de Brasília)

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 1 x 0 Getafe La Liga 12 de maio de 2021 Villarreal 2 x 4 Celta La Liga 9 de maio de 2021

Próximas partidas