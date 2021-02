Onde assistir ao vivo a Barcelona x Cádiz, pela La Liga?

No Camp Nou, times duelam neste domingo (21), pela 24ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (21), o Barcelona recebe o Cádiz no Camp Nou, às 10h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Cádiz DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 10h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça precisa do triunfo para seguir na zona de classificação à Champions / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da Fox Sports, na TV fechada.. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Após sofrer uma goleada para o PSG nas oitavas de final da Champions League em pleno Camp Nou, o Barcelona junta os cacos para não ver sua situação complicar também na La Liga. O time conta com o retorno de Piqué, mas segue sem poder contar com Ansu Fai, Coutinho, Sergi Roberto e Ronald Araujo. No ataque, Messi e Griezmann estão confirmados.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Griezmann.

CÁDIZ

Do outro lado, o Cádiz segue lutando contra o rebaixamento e quer surpreender o rival. A equipe tem o retorno de Marcos Mauro, enquanto Juan Cala está suspenso. Augusto Fernandez, Akapo e Quezada seguem lesionados, enquanto Jonsson e Fernandez são dúvidas para o duelo deste domingo.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Iza, Alcala, Mauro, Espino; Sanchez, Jonsson, Fali, Perea; Lozano, Negredo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 4 PSG Champions League 16 de fevereiro de 2021 Barcelona 5 x 1 Alavés La Liga 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Elche La Liga 24 de fevereiro de 2021 15h (de Brasíia) Sevilla x Barcelona La Liga 27 de fevereiro de 2021 12h15 (de Brasília)

CÁDIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 4 Athletic Bilbao La Liga 15 de fevereiro de 2021 Real Sociedad 4 x 1 Cádiz La Liga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas