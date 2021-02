Onde assistir ao vivo a Barcelona x Alavés, pela La Liga?

No Camp Nou, times se enfrentam neste sábado (9), pela 23ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (13), Barcelona e Alavés se enfrentam no Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Alavés DATA Sábado, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça tenta se aproximar dos rivais no topo da tabela/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Após ver sua trajetória na Copa do Rei ameaçada, o Barcelona volta as suas atenções ao Campeonato Espanhol e quer somar pontos em casa para seguir sonhando com o título. Para o duelo deste sábado, o time segue sem Ansu Fati, Pique, Coutinho, Sergi Roberto, Ronald Araujo e Braithwaite.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Messi, Dembele.

ALAVÉS

Já o Alavés está na parte debaixo da tabela e quer aproveitar o momento de instabilidade do rival para surpreender. A equipe não terá Rodrigo Ely à disposição.

Provável escalação do Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Mendez, Garcia, Pina, Rioja; Perez, Joselu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Barcelona Copa do Rei 10 de fevereiro de 2021 Betis 2 x 3 Barcelona La Liga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x PSG Champions League 16 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Cádiz La Liga 21 de fevereiro de 2021 10h (de Brasília)

ALAVÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 1 x 0 Valladolid La Liga 5 de fevereiro de 2021 Getafe 0 x 0 Alavés La Liga 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas