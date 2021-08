Onde assistir ao vivo a Barcelona-EQU x Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Guayaquil; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Barcelona de Guayaquil se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Equador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Depois do empate por 2 a 2 fora de casa, o Tricolor das Laranjeiras entra em campo precisando vencer ou empatar por qualquer placar acima de 2 a 2 para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo decisivo da Libertadores será realizado no estádio Banco Pichincha, em Guayaquil. O árbitro será Esteban Ostojich, do Uruguai, e o VAR estará sob o comando do peruano Victor Carrillo.

Para buscar a vaga na semifinal da Copa Libertadores, o técnico Roger Machado tem dois problemas na equipe: lesionados, Caio Paulista e Gabriel Teixeira são desfalques confirmados.

Do outro lado, o Barcelona poupou boa parte de seu time na partida diante do Orense Sporting Club, na última rodada do Campeonato Equatoriano, e agora vai usar a força máxima que tem à disposição. A única ausência é o meia Emmanuel Martínez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Egídio; André, Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Luiz Henrique, Fred.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Burrai; Castillo, León, Riveros, Pineida; Molina Torres, Piñatares, Perlaza, Díaz; Mastriani, Garcés (Preciado).



Tricolor busca a classificação à semifinal da Libertadores / Foto: Lucas Merçon - Divulgação Fluminense

A CAMPANHA DO FLUMINENSE NA LIBERTADORES 2021

FLUMINENSE

O Flu encerrou a primeira fase da Libertadores na liderança do grupo D, com 11 pontos. Na campanha geral, em nove jogos, foram são cinco vitórias, três empates, e uma derrota.

Fluminense 1 x 1 River Plate - 22 de abril de 2021

Santa Fé 1 x 2 Fluminense - 28 de abril de 2021

Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense - 6 de maio de 2021

Fluminense 2 x 1 Santa Fé - 12 de maio de 2021

Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla - 18 de maio de 2021

River Plate 1 x 3 Fluminense - 25 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense - 13 de julho de 2021

Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño - 3 de agosto de 2021

Fluminense 2 x 2 Barcelona SC - 12 de agosto de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 2 Barcelona SC Copa Libertadores 12 de agosto de 2021 Internacional 4 x 2 Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021 20h (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Copa do Brasil 26 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

BARCELONA DE GUAYAQUIL

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 2 Barcelona SC Copa Libertadores 12 de agosto de 2021 Orense Sporting Club 1 x 0 Barcelona SC Campeonato Equatoriano 15 de agosto de 2021

