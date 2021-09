Onde assistir ao vivo a Barcelona-EQU x Flamengo, pela semifinal da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Equador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avança à final. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona de Guayaquil x Flamengo DATA Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Guayaquil, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Marcelo Cortes - Divulgação Flamengo

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real com comentários e destaques da partida.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito próximo da final da Libertadores, o Flamengo, como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, avança mesmo se perder por um gol de diferença.

Para a decisão no Equador, o técnico Renato Gaúcho terá como único desfalque, Léo Pereira, expulso no Maracanã.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil, não terá Nixon Molina, que também cumprirá suspensão após o cartão vermelho. Enquanto isso, Carlos Garces pressionará para retornar ao time titular.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol..

Provável escalação do Barcelona SC? Burrai; Castillo, Leon, Riveros, Pineida; Pinatares, Molina, Martinez, Preciado; Diaz, Mastriani.

A campanha do Flamengo na Libertadores 2021

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo G, com 12 pontos, o Flamengo chega invicto para o mata-mata da Libertadores. Em 11 jogos, são oito vitórias e três empates.

Vélez 2 x 3 Flamengo - 20 de abril de 2021

Flamengo 4 x 1 Unión La Calera - 27 de abril de 2021

LDU 2 x 3 Flamengo - 4 de maio de 2021

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo - 11 de maio de 2021

Flamengo 2 x 2 LDU - 19 de maio de 2021

Flamengo 0 x 0 Vélez - 27 de maio de 2021

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo - 14 de julho de 2021

Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia - 21 de julho de 2021

Olimpia 1 x 4 Flamengo - 11 de agosto de 2021

Flamengo 5 x 1 Olimpia - 18 de agosto de 2021

Flamengo 2 x 0 Barcelona SC - 22 de setembro de 2021

