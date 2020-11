Onde assistir ao vivo a Bahia x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (8), às 18h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia recebe o neste domingo (8), às 18h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO x Botafogo DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada, a partir das 18h15 (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Vindo de dois empates no Brasileirão, o Botafogo busca a reação para se afastar da zona da degola.

Para o duelo, o interino Flávio Tênius ganhou alguns problemas de última hora. Diego Cavalieri e Warley testaram positivo para Covid-19 e desfalcarão a equipe.

Com Gatito Fernández, com um edema ósseo no joelho, a tendência é que Saulo ocupe o gol, enquanto o ataque é tratado como dúvida.

Já o Bahia chega após golear o e avançar na .

O técnico Mano Menezes deve seguir sem contar com Ernando, lesionado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kalou (Kelvin), Pedro Raul e Matheus Babi.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Elias (Daniel); Rossi (Fessin), Élber (Clayson) e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 Cuiabá 0 x 0 Botafogo Copa do 3 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x RB Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020 20h (de Brasília) Botafogo x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 21h15 (de Brasília)

BAHIA

VJOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 Bahia 4 x 0 Melgar Copa Sul-Americana 5 de novembro de 2020

Próximas partidas