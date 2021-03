Onde assistir ao vivo a Bahia x Sport, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (20), às 16h (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Sport se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru e Ponta Negra, na TV aberta, na Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Sport DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento (CE) e Eleutério Felipe Marques (CE)

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca mais uma vitória na Copa do Nordeste / Foto: Felipe Oliveira - Divulgação/Bahia

As TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru e Ponta Negra, na TV aberta, a Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (20).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em campo, são seis títulos da Copa do Nordeste, com três conquistas para cada lado (Bahia em 2001, 2002 e 2017 / Sport em 1994, 2000 e 2014).

Vindo de empate com o Vitória sem gols no clássico baiano, o Bahia busca a recuperação na Copa do Nordeste. Atualmente, ocupa a quinta posição do grupo A, com quatro pontos.

Para o duelo, o técnico Dado ainda não sabe se poderácontar com Anderson Martins. Recuperado das dores no joelho, o zagueiro realizou treino físico de transição durante a semana, assim como o volante Jonas, novo reforço.

Rossi, suspenso, está fora. O atacante pode ser substituído por Alesson ou Thiago.

🎞️ #TBT

Às vésperas de mais um Bahia x Sport, relembramos o 'calcanhar aéreo' do pequenino Naldinho, na Fonte, em 1989. Hoje o ex-atacante é um dos beneficiários do nosso programa Dignidade aos Ídolos #BBMP pic.twitter.com/5dkSdxetVu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 18, 2021

Do outro lado, o Sport busca a primeira vitória na Copa do Nordeste. Lanterna no grupo B, o Leão soma dois pontos (dois empates e uma derrota).

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Ewerthon, Adryelson, Rafael Thyere, Sande, Ricardinho (Ítalo), Ronaldo Henrique (Luciano Juba), Marcão Silva, Gustavo Oliveira (Pablo Pardal), Mikael, Matheusinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Já o Bahia, com quatro pontos no grupo A, soma de uma vitória, um empate, e uma derrota nos três primeiros jogos. Aproveitamento de 44.4%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

JOGOS DO SPORT NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Sport soma pontos em três jogos disputados. Até o momento, registra

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

Sport x 4 de Julho - 17 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Bahia 0 x 0 Vitória Campeonato Baiano 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense de Feira x Bahia Campeonato Baiano 21 de março de 2021 16h (de Brasília) CSA x Bahia Copa do Nordeste 23 de março de 2021 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 1 Sport Pernambucano 14 de março de 2021 Sport Recife 1 x 1 4 de Julho Copa do Nordeste 17 de março de 2021

Próximas partidas