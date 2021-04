Onde assistir ao vivo a Bahia x Manaus, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu; saiba como assistir na TV e na internet

O Bahia recebe o Manaus na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Pituaçu, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na TV Bahia e Rede Amazônica, na TV aberta, no SporTV 3 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Manaus DATA Quarta-feira, 16 de abril de 2021 LOCAL Estádio de Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia quer a vitória em casa para avançar | Foto: Felipe Oliveira / Divulgação Bahia

A TV Bahia e Rede Amazônica, na TV aberta, e o SporTV 3 e Premiere, na TV fechada, são os canais que transmitem o jogo desta quarta-feira (7).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atravessando um momento de instabilidade na temporada, o Bahia conta com o mando de campo para avançar na Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti terá o volante Jonas à disposição após ser regularizado.

Já o Manaus terá quatro desfalques por lesão: Tiago Costa, Dudu Mandai, Philip e Rafael Ibiapino.

A boa notícia fica com o retorno de Igor Carvalho, afastado há sete meses por conta das cirurgias nos calcanhares.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino, Conti, Lucas Fonseca (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick, Edson (Jonas) e Daniel (Thaciano); Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Márcio Passos (Thiago Spice) e Douglas Lima; Vinicius Barba, Gabriel Davis e Gilson Alves; Erivelton, Diego Rosa e Vanilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 Bahia 2 x 1 Atlético (BA) Campeonato Baiano 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Bahia x Bahia de Feira Campeonato Baiano 18 de abril de 2021 16h (de Brasília)

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 2 x 1 São Raimundo Campeonato Amazonense 31 de março de 2021 Amazonas 0 x 2 Manaus Campeonato Amazonense 3 de abril de 2021

Próximas partidas