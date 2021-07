Onde assistir ao vivo a Bahia x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (18), às 18h15 (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (18), às 18h15 (de Brasília), em Pituaçu, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Flamengo DATA Domingo, 18 de julho de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael (GO)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge (BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistente VAR: Felipe Alan Costa (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Fla volta suas atenções para o Brasileirão / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já pensando no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores - com a presença do público - o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho pode ter Rodrigo Caio, poupado diante da Chapecoense na rodada passada, além de Diego, recuperado de lesão.

Do outro lado, o Bahia, com 17 pontos, busca entrar no G-4.

Conti, recuperado de problemas físicos, pode aparecer no banco de reservas.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio (Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Pedro (Michael) e Gabigol.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Lucas Araújo (Matheus Galdezani), Patrick de Lucca e Daniel; Rossi (Óscar Ruíz), Gilberto e Rodriguinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Chapecoense Brasileirão 11 de julho de 2021 Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo Libertadores 14 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Defensa y Justicia Libertadores 21 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x São Paulo Brasileirão 25 de julho de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Juventude Brasileirão 7 de julho de 2021 São Paulo 1 x 0 Bahia Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas