Onde assistir ao vivo a Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas, pela final do Campeonato Baiano?

Equipes entram em campo nesta domingo (23), às 16h (de Brasília), no Carneirão; veja como acompanhar ao vivo na TV

Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira se enfrentam neste domingo (23), no Carneirão, pelo jogo de voltada final do Campeonato Baiano. Como empataram no primeiro jogo em 2 a 2, quem vencer levanta o troféu do Baianão. A partida terá transmissão ao vivo na TVE (BA), na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Carneirão - BA ORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Alagoinhas

A TVE (BA), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (23), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Final inédita no Campeonato Baiano. Sem Bahia e Vitória, Alagoinhas e Feira de Santana buscam o título na temporada 2021.

Enquanto o Atlético de Alagoinhas nunca foi campeão do Baianão e busca o seu primeiro título, o Bahia de Feira busca o bicampeonato no ano em que a primeira conquista completa uma década.

Provável escalação do Bahia de Feira: Jean Drosny, Ricardo, Wesley, Hebert e Alex Cazumba; Diones, Victor Salvador, Jarbas e Bruninho; Hugo Freitas, Thiaguinho e Deon.

Provável escalação do Atlético de Alagoinhas: Fábio, Edson, Iran, Bremer e Radar; Gilmar, Kaefer e Dionísio; Vitinho, Miller e Ronan;

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Bahia de Feira Baiano 9 de maio de 2021 Bahia de Feira 3 x 0 Bahia Baiano 13 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia de Feira x Atlético Baiano 23 de maio de 2021 16h (de Brasília) Bahia de Feira x Sergipe Série D 5 de junho de 2021 A definir

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético 2 x 1 Juazeirense Baiano 9 de maio de 2021 Juazeirense 1 (2) x (3) 0 Atlético Baiano 12 de maio de 2021

Próximas partidas