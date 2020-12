Onde assistir ao vivo a Bahia x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Ceará na noite deste sábado (5), às 19h (de Brasílai), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Ceará DATA Sábado, 5 de dezembro de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Vaner Casaes/AG. Bapress

A partida será transmitida ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus, a partir das 19h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, mas classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia volta suas atenções para o Brasileirão.

Recuperado da Covid-19, o técnico Mano Menezes terá ao menos quatro desfalques: Matheus Claus, Juninho Capixaba, Zeca e Ronaldo. Já Élber, Matheus Bahia e Anderson Martins, são tratados como dúvidas.

🇱🇺 Além do retorno de Mano, recuperado da #COVID19, o treino de ontem teve como novidade um trio do sub-20 tricolor: o lateral esquerdo @6heliojr e os meio-campistas @patrickdelucca3 e João Vitor #BBMP pic.twitter.com/MMbBdlkAn7 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 4, 2020

Por outro lado, o Ceará, vindo de um empate e uma vitória, entra em campo pensando apenas na vitória.

Para o duelo, Fernando Sobral e Tiago Pagnussat voltam a ser opção, enquanto Eduardo é desfalque.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Matheus Bahia; Gregore, Ramon, Rodriguinho (Edson); Fessin, Gilberto, Rossi.

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Naressi, Vina; Sobral, Léo Chú e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 1 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 Unión de Santa Fe 0 x 0 Bahia 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas