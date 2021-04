Onde assistir ao vivo a Avaí x FC Cascavel, pela Copa do Brasil?

Na Ressacada, equipes duelam nesta quinta-feira (15), pela segunda fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Ressacada, o Avaí recebe o FC Cascavel nesta quinta-feira (15), a partir das 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Avaí x FC Cascavel DATA Quinta-feira, 15 de abril de 2021 LOCAL Ressacada, Florianópolis, Brasil HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Quarto árbitro: Fernando Henrique Miranda (SC)

ONDE VAI PASSAR?

Leão vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Frederico Tadeu/Avaí

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta quinta-feira (15). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Avaí ganhou um "reforço" para o duelo desta quinta-feira, na Ressacada. Isso porque o meia Valdivia está regularizado após renovar com o clube e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Além disso, o meia Marcos Serrato também retorna ao time, enquanto Renato e João Lucas são dúvidas.

Imagens do treino desta manhã de terça-feira, no gramado do CFA. 🦁💪🏻#AvaíMeuAvaí

Imagens do treino desta manhã de terça-feira, no gramado do CFA. 🦁💪🏻#AvaíMeuAvaí

Do outro lado, o FC Cascavel, invicto na temporada, também vai com força total para o duelo desta quinta. O técnico Tcheco tem dúvida entre escalar Gama ou Henrique.

Provável escalação do Avaí: Gledson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Marcos Serrato e Giovanni; Lourenço, Gabriel (Vinícius Leite) e Júnior Dutra.

Provável escalação do Cascavel: Ricardo; Líbano, Afonso, Willian Gomes e Willian Simões; Oberdan, Robinho e Willian Sotto; Henrique (Gama), Léo Itaperuna e Peu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 0 Concórdia Campeonato Catarinense 11 de abril de 2021 Avaí 1 x 0 Joinville Campeonato Catarinense 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Hercílio Cruz Campeonato Catarinense 18 de abril de 2021 16h (de Brasília) Criciúma x Avaí Campeonato Catarinense 21 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

FC CASCAVEL

JOGO CAMPEONATO DATA FC Cascavel 2 x 1 Athletico-PR Campeonato Paranaense 4 de abril de 2021 Cascavel CR 3 x 3 FC Cascavel Campeonato Paranaense 1 de abril de 2021

Próximas partidas