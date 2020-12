Onde assistir ao vivo a Avaí x Cruzeiro, pela Série B?

Times se enfrentam nesta sexta (18), na Ressacada, a partir das 20h15 (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Avaí recebe o nesta sexta-feira (18), na Ressacada, a partir das 20h15 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro , em duelo de equipes que sonham com o G-4. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 LOCAL Ressacada HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Avaí quer aproveitar para se impor em casa(Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

O Avaí vem de duas vitórias consecutivas fora de casa e chega embalado para o duelo. O Leão terá os retornos de Rodrigão, Lucas Frigeri, Ramon e Leandrinho para o duelo desta sexta-feira. No entanto, Foguinho, lesionado, está fora.

Provável escalação da Avaí: Glédson, Edílson, Betão, Alan Costa, Iury, Jean, Pedro Castro, Valdívia, Getúlio, Rodríguez e Romulo.

CRUZEIRO

Depois de empatar em casa com o , o Cruzeiro agora tentará recuperar os pontos perdidos longe de seus domínios. A não poderá contar com Matheus Pereira, que levou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Adriano volta após cumprir suspensão.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manoel, Ramon, Patrick, Jadson, Jadsom Silva, Machado, Pottker, Sobis e Airton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Avaí Série B 15 de dezembro de 2020 Ponte PReta 1 x 2 Avaí Série B 11 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Avaí Série B 26 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Avaí x CRB Série B 29 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 CSA Série B 15 de dezembro de 2020 0 x 1 Cruzeiro Série B 11 de dezembro de 2020

Próximas partidas