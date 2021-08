Onde assistir ao vivo a Austrália x EUA, pela disputa do bronze do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (5), às 5h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale a medalha de bronze! Austrália e EUA entram em campo nesta quinta-feira (5), às 5h (de Brasília), no Estádio de Kashima, pela disputa do bronze do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Austrália x EUA DATA Quinta-feira, 5 de agosto de 2021 LOCAL Estádio de Kashima - Japão HORÁRIO 5h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de perder para a Suécia por 1 a 0 na semifinal, a Austrália disputa a medalha de bronze com os EUA, que foram eliminados pelo Canadá.

A formação inicial dos EUA mudou durante todo o torneio, mas Crystal Dunn, Tierna Davidson, Becky Sauerbrunn e Kelley O'Hara tem sido a unidade mais consistentemente, enquanto Gustafsson formou a Austrália com o sistema 3-4-3 durante as Olimpíadas.

Provável escalação da Austrália: Micah; Catley, Kennedy, Luik; Yallop, Logarzo, Van Egmond, Raso; Foord, Kerr, Simon.

Provável escalação dos EUA: Naeher, Dunn, Sauerbrunn, O'Hara, Davidson; Ertz, Horan, Lavelle; Heath, 13 Morgan e 21 Williams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AUSTRÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Grã-Bretanha 3 x 4 Austrália Jogos Olímpicos 30 de julho de 2021 Austrália 0 x 1 Suécia Jogos Olímpicos 2 de agosto de 2021

EUA