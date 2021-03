Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro?

Galo entra em campo neste domingo (7), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Uberlândia se enfrentam neste domingo (7), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Uberlândia DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson de Almeida

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Augusto Magno de Ramo

Quarto árbitro: Andreza Helena de Siqueira

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, vai passar o passar o jogo deste domingo (7). Na Goal, você também pode acompanhar o tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a terceira vitória no Mineiro, o Atlético-MG enfrenta o Uberlândia buscando se manter na liderança do estadual.

Ainda sem o técnico Cuca e os seus principais jogadores, o Galo volta a campo com os jovens.

⚽️👀 Olha aí o álbum com fotos da vitória sobre o Tombense: https://t.co/eGVyW81NBg#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/RiI0ooeboM — Atlético 😷 (@Atletico) March 5, 2021

Já a Uberlândia, busca a primeira vitória, após empatar com o Cruzeiro e ser derrotado pelo URT.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Zaracho, Calebe e Borrero; Sávio, Marrony e Felipe Felício.

Provável escalação do Uberlândia: Marcos Miranda; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Leonardo, Felipe, Lucas e Luiz Henrique; Reis e Felipe Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 URT Mineiro 28 de fevereiro de 2021 Tombense 1 x 2 Atlético-MG Mineiro 4 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Patrocinense x Atlético-MG Mineiro 13 de março de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x Coimbra Mineiro 20 de março de 2021 16h30 (de Brasília)

UBERLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro Mineiro 27 de fevereiro de 2021 URT 1 x 0 Uberlândia Mineiro 3 de março de 2021

Próximas partidas