Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Tombense, pela semifinal do Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Tombense se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, com boa vantagem para avançar à decisão, após a vitória por 3 a 0 no primeiro jogo. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Tombense DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais um título do Mineiro / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (1). Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, o Atlético-MG, melhor time da primeira fase do estadual, está muito próximo de avançar à final, já que pode levar o mesmo placar na partida de volta que, mesmo assim, ainda estará classificado.

Já o Tombense precisa fazer quatro gols de diferença, para ir à final do Estadual.

"A ideia é tentar ganhar do Atlético-MG. É a nossa meta. O que vai acontecer depois eu não sei. Nós jogadores temos autocrítica e temos que ser decisivos na hora que precisa", apontou o Rodrigo.

Provável escalação do Atlético-MG: Matheus Mendes; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Jair, Alan Franco e Nathan (Hyoran); Diego Tardelli, Eduardo Vargas e Marrony.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Wesley, Arthur e Manoel; Rodrigo, Pablo, Paulinho Dias; Jhemerson, Rubens e Keké.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 3 Atlético-MG Mineiro 1 de maio de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño Libertadores 4 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x América de Cali Libertadores 13 de maio de 2021 21h (de Brasília) Cerro Porteño x Atlético-MG Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 0 Pouso Alegre Mineiro 25 de abril de 2021 Tombense 0 x 3 Atlético-MG Mineiro 1 de maio de 2021

