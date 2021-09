Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (18), às 19h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Sport se enfrentam na noite deste sábado (18), no Mineirão, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Sport DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Wanderson Alves (MG)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Assistente VAR: Herman Brumel (SP)



Foto: Pedro Souza - Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Mineirão. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Claassificado para a semifinal da Copa do Brasil, e líder do Brasileirão, o Atlético-MG busca mais três pontos para ampliar a vantagem no topo da classificação.

Para o confronto, o técnico Cuca não poderá contar com Mariano e Jair, suspensos, e Savarino, lesionado.

Já o Sport, na zona de rebaixamento, vem de três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, e busca reencontrar o caminho da vitória.

A equipe não poderá contar com volante Zé Welison, por questões contratuais. Ronaldo, Betinho e Hernanes brigam pela vaga.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Tchê Tchê e Nacho Fernandez; Hulk e Vargas.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Rafael Thiery, Sabino e Sander; Marcão, Hernanes (Ronaldo), Hernanes e Gustavo; Everaldo e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Atlético-MG Brasileirão 12 de setembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 Fluminense Copa do Brasil 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-MG Libertadores 21 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Atlético-MG Brasileirão 25 de setembro de 2021 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Sport Brasileirão 5 de setembro de 2021 Sport 0 x 1 Internacional Brasileirão 14 de setembro de 2021

Próximas partidas