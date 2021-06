Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o São Paulo na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x São Paulo DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistente VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca mais uma vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Remo na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão, de olho na segunda vitória consecutiva no torneio.

Para o confronto, o técnico Cuca deve ter Igor Rabello e Jair entre os titulares, enquanto Gabriel e Tchê Tchê, por questões contratuais, estão fora.

Já o São Paulo, embalado com a goleada aplicada sobre o 4 de Julho por 9 a 1 na Copa do Brasil, busca a primeira vitória no Brasileiro.

Hernán Crespo segue sem contar com Daniel Alves, Luan e Martín Benítez.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de junho de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Remo Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-MG Brasileirão 16 de junho de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x Chapecoense Brasileirão 21 de junho de 2021 20h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021 São Paulo 9 x 1 4 de Julho Copa do Brasil 8 de junho de 2021

Próximas partidas