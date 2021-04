Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Boa, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Boa se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Boa DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ronei Candido

Assistentes: Felipe Alan Costa e Douglas Almeida Costa

Quarto árbitro: José Alfredo Filho

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Mineiro / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando garantir a primeira posição antecipadamente, o Atlético-MG adota mistério com a equipe que mandará a campo, já visando a estreia na Libertadores contra o Deportivo La Guaira-VEN, na próxima quarta-feira (21).

Os desfalques certos são o atacante Hulk, o zagueiro Igor Rabello e o volante Jair.

Já o Boa, na penúltima posição, com cinco pontos, precisa vencer os dois jogos restantes e ainda torcer por uma combinação de resultados para não cair para o Módulo II.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Eduardo Vargas..

Provável escalação do Boa: Carlos Miguel; Yuri Ferraz, André, Gabriel e Mateus Müller; Tiago Peralta, Dieguinho, Romeu (Carlos César), Léo Coca; Fabinho e Jefferson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Pouso Alegre Mineiro 7 de abril de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG Mineiro 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportivo La Guaira x Atlético-MG Libertadores 21 de abril de 2021 19h (de Brasília) Athletic x Atlético-MG Mineiro 24 de abril de 2021 19h (de Brasília)

BOA ESPORTE

JOGO CAMPEONATO DATA URT 1 x 1 Boa Mineiro 11 de abril de 2021 Boa 1 x 4 Tombense Mineiro 14 de abril de 2021

Próximas partidas