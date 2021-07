Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 11h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Bahia se enfrentam na manhã deste domingo (25), às 11h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Bahia DATA Domingo, 25 de julho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Ronei Candido (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca colar no líder Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Boca Juniors no meio da semana e avançar às quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão de olho na briga pela liderança com o Palmeiras.

Contra o Bahia, o técnico Cuca deve utilizar a mesma equipe que venceu os argentinos nos pênaltis.

Do outro lado, os visitantes buscam reencontrar o caminho da vitória, após duas derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti segue sem contar com Daniel, punido pelo STJD.

No entanto, Jonas, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo na última rodada, retorna.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Nacho e Zaracho; Savarino e Hulk.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Edson, Patrick de Lucca e Thonny Anderson; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021 Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors Libertadores 20 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Athletico-PR Brasileirão 1 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Bahia Brasileirão 10 de julho de 2021 Bahia 0 x 5 Flamengo Brasileirão 18 de julho de 2021

Próximas partidas