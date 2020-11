Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando abrir vantagem na liderança, o recebe o -PR na noite desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Mineirão, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x DATA Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

Embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Atlético-MG mira apenas na vitória para se isolar na liderança e abrir cinco pontos de vantagem para , vice-líder, , terceiro, e , quarto - com três jogos a menos.

Mais times

No entanto, o clube anunciou que há um surto de Covid-19, incluindo o técnico Jorge Sampaoli e oito atletas. Juntamente com lesionados e atletas convocados, serão 12 desfalques contra o Furacão.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Já o Athletico-PR terá força máxima contra o , com o técnico Paulo Autuori podendo repetir a escalação que venceu o , na última rodada.

Os únicos desfalques são lateral-direito Jonathan, o meia Lucho González e o atacante Vitinho.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Gustavo Henrique, Bueno, Igor Rabello, Arana; Jair, Nathan, Zaracho, Sasha, Keno e Marrony.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 Goiás 0 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas