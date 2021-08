Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para MG, exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba, e PR), na TV aberta. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Athletico-PR DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa (MG)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistente VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Galo volta as atenções para o Brasileirão / Foto: Getty Images

A Globo (para MG, exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba, e PR), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a boa vitória sobre o Bahia no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão, de olho na liderança do torneio.

Cuca não comandará a equipe no banco de reservas. O técnico foi punido por xingamentos ao árbitro Leandro Pedro Vuaden. Cuquinha será o seu substituto.

"Falei um monte de besteira, coisas indevidas e foi justo eu ser punido. O gancho que me dessem, em iria aceitar. Fui muito mal. Eu errei. Ofendi ele como homem e profissional. E isso não se faz", disse.

Do outro lado, o Athletico-PR busca entrar no G-4 do Brasileirão. Atualmente, soma 23 pontos na tabela de classificação.

Para o confronto, o Furacão não terá a presença do atacante Vitinho, suspenso. Carlos Eduardo será o substituto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Nacho e Zaracho; Savarino e Hulk.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Terans); Marcinho, Richard, Erick (Christian), Léo Cittadini e Nicolas; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Bahia Brasileirão 25 de julho de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Atlético-MG Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Juventude x Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de julho de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas