Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x América-MG, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Como empataram no primeiro jogo sem gols, o Galo mantém a vantagem de um nova igualdade para conquistar o título. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Sábado, 22 de maio de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca mais um título do Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (22).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do empate sem gols no jogo de ida, o Atlético-MG entra em campo com a vantagem de uma nova igualdade no placar para levantar o troféu do Campeonato Mineiro. Ao Coelho bastará uma vitória simples.

Para o confronto, o técnico Cuca não poderá contar com Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

💪🏽 A grande final está chegando, e o alvinegro Hulk conta com a sua ajuda!



Já o América-MG não tem desfalques para o jogo decisivo.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Jair e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego, Eduardo, Anderson e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Bruno Nazário; Felipe Azevedo (Ademir), Alê e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Atlético-MG Mineiro 16 de maio de 2021 Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Deportivo La Guaira Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 11h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 9 de maio de 2021 América-MG 0 x 0 Atlético-MG Mineiro 16 de maio de 2021

Próximas partidas