Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Times duelam neste domingo (17), no estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter sua folga na lideranla, o Atlético-MG visita o Atlético-GO neste domingo (17), no estádio Antônio Accioly, a partir das 18h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Atlético-MG DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Auxiliar do VAR: Herman Brumel Vani (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Galo conta com o retorno de Hulk / Foto: Getty Images

A partida deste domingo será transmitida pelo SporTV e Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Atlético-GO enfrenta o poderoso líder querendo somar pontos para se manter distante da zona da degola, e também para acabar com o tabu de dez partidas sem vencer como mandante.

O Dragão não terá Matheus Barbosa, lesionado. Quem também está no departamento médico é Dudu. Já Marlon Freitas pode voltar a ser relacionado após se recuperar de lesão no pé.

Sem perder há 18 jogos, o Atlético-MG entra em campo tentanto manter a marca e, também, a folga na liderança do Brasileirão.

O Galo não poderá contar com Dodô, suspenso, enquanto Diego Costa, Savarino, Mariano e Eduardo Vargas são desfalques por problemas físicos. Os "selecionáveis" Arana e Junior Alonso retornam, enquanto Hulk está recuperado de lesão.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald).

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Dylan); Keno e Hulk.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Atlético-GO Champions League 12 de outubro de 2021 Fluminense 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Grêmio Brasileirão 25 de outubro de 2021 20h (de Brasília) Sport x Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Santos Brasileirão 13 de outubro de 2021 Atlético-MG 3 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas