Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o enfrenta o na noite desta quinta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Castelo do Dragão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Vasco DATA Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e Jose Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues (GO)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Jonathan Benkenstein (RS) e Andre da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Luxa comanda novamente o Vasco / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sob o comando novamente de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco entra em campo com seis mudanças para enfrentar o Atlético-GO. Entram Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu e Talles, enquanto Werley, Neto Borges, Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Vinícius deixam o time titular.

Mais times

A única dúvida fica por conta de Martín Benítez, que retornou após o clube ter acertado o empréstimo do jogador.

Já o Atlético-GO, com 34 pontos, também terá mudanças. Além das suspensões de Dudu e Gilvan, o técnico Marcelo Cabo terá alguns retornos.

Caso de Zé Roberto, que cumpriu suspensão e está de volta, assim como João Victor e Natanael, liberados pelo departamento médico.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Castan, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles e Cano.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Arnaldo, João Victor, Éder e Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 -PR 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília) Vasco x Campeonato Brasileiro 16 de janeiro de 2021 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Campeonato Brasileiro 17 de dezembro de 2020 2 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas