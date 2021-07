Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), às 19h15 (de Brasília), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real Atlético-GO e Sport se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 19h15 (de Brasília), no Castelo do Dragão, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto GO) e no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Sport DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leo Simão (CE)

Assistentes: Nailton Junior (CE) e Cleberson do Nascimento (CE)

Quarto árbitro: Osimar Moreira (GO)

VAR: Pathrice Wallace (RJ)

Assistente VAR: Daniel do Espírito (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca voltar a vencer no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Sport

O SporTV (exceto GO) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de duas derrotas consecutivas, o Atlético-GO voltou a vencer no Brasileirão, quando bateu o lanterna Grêmio na última rodada.

Para o confronto em casa diante do Sport, o técnico Eduardo Barroca contará com o retorno de Natanael, que cumpriu suspensão, assim como Janderson, que briga por uma vaga com André Luís no time titular.

"Tenho estado bastante feliz com a competição interna dos jogadores. Independente de quem seja convocado, quem inicia ou quem entra no decorrer da partida, todos entram com o mesmo espírito e dedicação", disse o treinador.

Já o Sport, sem saber o que é vencer há cinco jogos (três derrotas e dois empates), chega pressionado visando se afastar do risco de rebaixamento.

HOJE TEM SPORT! Hoje é dia de Leão por mais uma rodada do Brasileiro. Vamos! #PeloSportTudo pic.twitter.com/Dnj7iaU1Gg — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2021

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira e Igor Cariús (Arthur Gomes); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo (Gabriel Baralhas); André Luís (Janderson), Lucão e Natanael.

Provável escalação do Sport: Mailson; Rafael Thyere, Maidana e Sabino; Hayner, Marcão, Thiago Lopes e Sander; Neilton, Paulinho Moccelin e André.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Sport Brasileirão 1 de julho de 2021 Sport 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 19h (de Brasília) América-MG x Sport Brasileirão 19 de julho de 2021 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO Brasileirão 1 de julho de 2021 Grêmio 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas