Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Corinthians, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para avançar às oitavas de final, o Timão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, GO, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, TO, PR, RS e DF), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Corinthians DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Osimar Moreira (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Globo (para SP, GO, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, TO, PR, RS e DF), na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (9), às 21h30. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer por três gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo pressionado após duas derrotas consecutivas para o Atlético-GO.

"Eu falo para não tomar gol até porque sem tomar já vamos precisar de dois. Se tomar, vamos ter que fazer mais gols. Acredito que temos que ter equilíbrio. Não só se defender, mas também atacar, criar chances, dominar a partida. Vamos ter que todos defender, atacar com inteligência. A estratégia ainda não está totalmente definida. Temos que sair de São Paulo com a mente focada com a estratégia. Em poucos dias, a palavra equilíbrio vai ser usada pelo Sylvio.", disse Gabriel.

Já o Atlético-GO pode perder por um gol de diferença para avançar na Copa do Brasil.

Ronald, que saiu com dores musculares no primeiro jogo, é tratado como dúvida, apesar de não ter lesão constatada.

HOJE É DIA DECISÃO PARA O TIMÃO! É DIA DE CORINTHIANS! ⚫⚪



⚽ Atlético-GO x Corinthians

🏆 @CopadoBrasil (Jogo de volta - 3ª fase)

⏰ 21h30

🏟 Estádio Antônio Accioly

📺 Globo, SporTV e Premiere

⠀#ATLxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/8I8kcr510i — Corinthians (@Corinthians) June 9, 2021

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo e Luan: Gustavo Mosquito, Jô (Ramiro) e Mateus Vital.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Arthur Gomes, Zé Roberto e Natanael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 3 de junho de 2021 América-MG 0 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) Corinthians x Bragantino Brasileirão 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021

Próximas partidas