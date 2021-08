Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (4), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), no Castelo do Dragão, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Furacão tem a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique (RJ)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético-GO busca avançar na Copa do Brasil / Foto: Bruno Corsino/Atlético-GO

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, na Arena da Baixada, o Athletico-PR entra em campo com a vantagem do empate para avançar às quartas de final.

Para o confronto decisivo fora de casa, o Furacão conta com os retornos de Nikão, Vitinho, Marcinho, Christian e David Terans, que não participaram da derrota para o Atlético-MG no fim de semana.

Do outro lado, o Atlético-GO precisar vencer por dois gols para garantir a classificação.

Depois de nove jogos, João Paulo, recuperado de uma lesão muscular está recuperado, voltou no empate com o América-MG e pode ser opção.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Christian e Terans; Nikão, Vitinho e Renato Kayzer.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Oliveira, Natanael, André Lima, Baralhas, Marlon Freitas, Ronald, Zé Roberto e Janderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Atlético-GO 1 x 1 América-MG Brasileirão 3 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-GO Brasileirão 8 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Bahia x Atlético-GO Brasileirão 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas