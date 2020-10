Onde assistir ao vivo Atlético de Madrid x Betis, pela La Liga?

Partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sétima rodada da , o recebe o Betis, no Wanda Metropolitano, neste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético de Madrid x Betis DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após sofrer um atropelo do Bayern de Munique na estreia da Champions League, o Atlético de Madrid volta as suas forças para a La Liga. O técnico Diego Simeone não poderá contar com Diego Costa e Vrsaljko, lesionados, enquanto Saul e Gimenez são dúvidas para o duelo.

O Betis também vem de tropeço na última rodada do Campeonato Espanhol e agora quer voltar a vencer e surpreender fora de casa. O time de Manuel Pellegrini segue sem Camarasa e Dani Martins, lesionados. Já Juanmi, Guardado e Emerson, com problemas físicos, não estão confirmados.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, Manu Sanchez; Vitolo, Lucas Torreira, Koke, Thomas Lemar; Luis Suarez, Angel Correa.

Provável escalação do Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Sidnei, Marc Bartra, Alex Moreno; Guido Rodriguez, William Carvalho; Nabil Fekir, Sergio Canales, Joaquin; Antonio Sanabria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid 21 de outubro de 2020 0 x 2 Atlético de Madrid La Liga 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Champions League 27 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Osasuna x Atlético de Madrid La Liga 31 de outubro de 2020 14h30 (de Brasília)

BETIS

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 0 x 3 La Liga 18 de outubro de 2020 0 x 2 Betis La Liga 3 de outubro de 2020

