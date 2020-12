Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?

Time espanhol precisa vencer para seguir com chances de se classificar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e de Munique duelam nesta terça-feira (1), no Wanda Metropolitano, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo A da UEFA . A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para depender apenas de si para avançar à próxima fase na segunda colocação do grupo, o Atlético de Madrid segue sem poder contar com Sanchez, Diego Costa e Vrsaljko. Já Herrera e Luiz Suarez são dúvidas para Diego Simeone.

Do outro lado, o Bayern de Munique já está classificado e também tem desfalques para o duelo: Kimmich e Davies estão machucados, enquanto Roca suspenso. No entanto, Sule e Tolisso estão recuperados de lesão.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Felix, Correa.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Goretzka, Martinez; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atlético de Madrid 28 de novembro de 2020 Atlético de Madrid 0 x 0 Lokomotiv de Moscou Champions League 25 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x La Liga 5 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília) x Atlético de Madrid Champions League 9 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Bayern de Munique 28 de novembro de 2020 Bayern de Munique 3 x 1 RB Salzburg Champions League 25 de novembro de 2020

Próximas partidas