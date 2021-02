Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Chelsea, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), na Romênia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético de Madrid e Chelsea se enfrentam na tarde desta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), na Romênia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Chelsea DATA Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena Națională - Bucareste, Romênia HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images



A TNT, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça. O torcedor também pode acompanhar ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem poder jogar no Wanda Metropolitano devido às restrições do coronavírus, o Atlético de Madrid faz o primeiro jogo das oitavas de final na Arena Națională, na Romênia, contra o Chelsea.

Deixando de lado a briga pelo título do Campeonato Espanhol, a equipe comandada por Diego Simeone não poderá contar com Jose Gimezes, seu principal zagueiro, com um problema muscular, assim como Hector Ferrera.

Por outro lado, os Colchoneros terão Luis Suárez e João Felix, como dupla de ataque.

🎞️🎦 A un día para la vuelta de la @LigadeCampeones nuestro capitán @Koke6 analiza el duelo ante el @ChelseaFC_Sp☺:



🎙 ❝𝚃𝚎𝚗𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚖𝚞𝚌𝚑𝚊 𝚒𝚕𝚞𝚜𝚒𝚘́𝚗 𝚍𝚎 𝚙𝚘𝚍𝚎𝚛 𝚑𝚊𝚌𝚎𝚛 𝚞𝚗 𝚋𝚞𝚎𝚗 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚒𝚍𝚘 𝚢 𝚐𝚊𝚗𝚊𝚛𝚕𝚘❞.



💪 ¡Vamos, equipo!



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/S43S63Ipsa — Atlético de Madrid (@Atleti) February 22, 2021

Já o Chelsea tem como principal desfalque o zagueiro Thiago Silva, com problema muscular, enquanto Kai Havertz e Christian Pulisic são tratados como dúvidas.

A boa notícia é o retorno de Tammy Abraham, após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul, Lodi; Felix, Suarez.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Monte, Abraão, Werner.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Atlético de Madrid encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com nove pontos. Até o momento, foram duas vitórias, três empates e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO ATLÉTICO DE MADRID NA UCL

Bayern de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid - 21 de outubro de 2020

Atlético de Madrid 3 x 2 RB Salzburg - 27 de outubro de 2020

Lokomotiv Moscou 1 x 1 Atlético de Madrid - 3 de novembro de 2020

Atlético de Madrid 0 x 0 Lokomotiv Moscou - 25 de novembro de 2020

Atlético de Madrid 1 x 1 Bayern de Munique - 1 de dezembro de 2020

RB Salzburg 0 x 2 Atlético de Madrid - 9 de dezembro de 2020

JOGOS DO CHELSEA NA UCL

Já o Chelsea encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo E, com 14 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias e dois empates.

Chelsea 0 x 0 Sevilla - 20 de outubro de 2020

Krasnodar 0 x 4 Chelsea - 28 de outubro de 2020

Chelsea 3 x 0 Rennes - 4 de novembro de 2020

Rennes 1 x 2 Chelsea - 24 de novembro de 2020

Sevilla 0 x 4 Chelsea - 2 de dezembro de 2020

Chelsea 1 x 1 Krasnodar - 8 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 1 x 1 Atlético de Madrid La Liga 17 de fevereiro de 2021 Atlético de Madrid 0 x 2 Levante La Liga 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Atlético de Madrid La Liga 28 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Atlético de Madrid x Real Madrid La Liga 7 de março de 2021 12h15 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Newcastle Premier League 15 de fevereiro de 2021 Southampton 1 x 1 Chelsea Premier League 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas