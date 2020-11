Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser eliminado a Copa do Brasil pelo Flamengo, o Athletico-PR encara o na noite deste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO -PR x Fortaleza DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, além do EI Plus, na internet, a partir das 18h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado por um resultado positivo para reencontrar o caminho da vitória, o Athletico-PR entra em campo com alguns desfalques e retornos para o duelo com o Fortaleza.

O técnico Paulo Autuori ainda não sabe se poderá contar com Léo Cittadini, Nikão e Walter, enquanto Márcio Azevedo, Jorginho e Renato Kayzer voltam.

💪 De volta a Curitiba e aos trabalhos para o #Brasileirão. #VamosFuracão #CAPxFOR — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 5, 2020

Já o Fortaleza, após eliminar o nas oitavas de final da Copa do Brasil, se concentra no returno do Brasileirão.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Roger Carvalho, suspenso. Jackson deverá ser o seu substituto.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini (Christian); Nikão (Carlos Eduardo), Reinaldo e Kayzer.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 3 x 2 Athletico-PR Copa do 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Athletico-PR x Santos Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 (10) x (9) 2 Fortaleza 25 de outubro de 2020 Fortaleza 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

