Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (27), na Arena da Baixada, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Arena da Baixada, Athletico-PR e Chapecoense entram em campo neste domingo (27), a partir das 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2021. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Chapecoense DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt (RS)

Quarto árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Assistente VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão quer mais um triunfo no Brasileirão 2021 / Foto: José Tramontin/Divulgação Athletico-PR

O jogo não terá transmissão ao vivo neste domingo, às 20h (de Brasília). Na Goal, você segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de conhecer a sua primeira derrota no campeonato, o Athletico-PR quer se recuperar e mostrar a sua força em casa. O Furacão não terá Marcinho e Richard, suspensos, mas conta com o retorno de Matheus Babi, que cumpriu suspensão automática. Já o atacante Nikão é dúvida.

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense vai a campo neste domingo buscando os somar os seus primeiros três pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. A Chape segue sem contar com Anderson Leite, Léo Gomes e Moisés Ribeiro, lesionados. No ataque, Mike pode ser a novidade do time de Jair Ventura.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick (Alvarado), Christian, David Terans, Vitinho e Abner; Matheus Babi.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio e Felipe Santana e Derlan; Guedes, Lima e Ravanelli; Mike, Fernandinho e Anselmo Ramon..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24 de junho de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Athletico-PR Brasileirão 30 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Internacional Brasileirão 24 de junho de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 21 de junho de 2021

Próximas partidas