Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR na noite deste sábado (6), às 18h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de eliminar o Vasco e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x São Paulo DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Lucio Biersdorf (RS)

Quarto árbitro: Leonardo Sigari (PR)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistente VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão / Foto: Divulgação São Paulo

A TV não vai transmitir o jogo deste sábado (7), ao vivo, na Arena da Baixada. Na Goal, você pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando deixar a zona de rebaixamento, mas já pensando no duelo contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o São Paulo entra em campo neste sábado (7), sem Luciano e Eder, lesionados, e Daniel Alves, com a seleção brasileira olímpica.

Para o confronto contra o o Athletico-PR, o técnico Hernán Crespo não terá Emiliano Rigoni, expulso no empate com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, além de Diego Costa, Marquinhos e William, lesionados.

Do outro lado, o Furacão, brigando para entrar no G-4, entra em campo já pensando no duelo contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O goleiro Bento e o lateral-esquerdo Nicolas seguem entre os titulares, além de Thiago Heleno, que não atua na altitude por conta de uma limitação fisiológica.

Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Léo Cittadini assume a titularidade.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda, Léo; Orejuela, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Rojas (Vitor Bueno).

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 31 de julho de 2021 Vasco 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Brasileirão 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Grêmio Brasileirão 14 de agosto de 2021 21h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 1 de agosto de 2021 Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas