Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (25), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O primeiro jogo terá arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, com assistências de Eduardo Gonçalves e Márcia Bezerra.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vindo de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, mas classificado à semifinal da Copa Sul-Americana , o Athletico-PR volta as atenções para a Copa do Brasil, depois de eliminar o Avaí e Atlético-GO.

Já o Santos, que eliminou o Juazeirense nas oitavas de final, vem de empate com o Internacional no Brasileirão, e agora volta as atenções para a Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Camacho, por já ter disputado a competição deste ano pelo Corinthians.

"A gente tem jogadores no elenco. O Camacho já não jogou em outras ocasiões e quem entrou conseguiu jogar bem. A gente vai procurar a melhor opção para botar na quarta-feira", disse o treinador.

A campanha do Athletico-PR na Copa do Brasil 2021

Avaí 1 x 1 Athletico-PR - 3 de junho de 2021

Athletico-PR 1 x 0 Avaí - 9 de junho de 2021

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO - 28 de julho de 2021

Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR - 4 de agosto de 2021

A campanha do Santos na Copa do Brasil 2021?

Cianorte 0 x 2 Santos - 1 de junho de 2021

Santos 1 x 0 Cianorte - 8 de junho de 2021

Santos 4 x 0 Juazeirense - 28 de julho de 2021

Juazeirense 2 x 0 Santos - 5 de agosto de 2021

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 2 LDU Copa Sul-Americana 19 de agosto de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Corinthians Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Athletico-PR Brasileirão 28 de agosto de 2021 21h (de Brasília) Athletico-PR x Cascavel Brasileirão 1 de setembro de 2021 15h20 (de Brasília)

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 0 Santos Libertadores 19 de agosto de 2021 Santos 2 x 2 Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas