Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A vaga na grande decisão será decidida dia 27, no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto MG e CE), na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Flamengo DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Auxiliar VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Flamengo

A Globo (para todo o Brasil, exceto MG e CE), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na temporada há oito jogos (cinco vitórias e três empates), o Flamengo, que eliminou o Coritiba, ABC e Grêmio na Copa do Brasil, agora terá pela frente o Athletico-PR.

David Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta, lesionados, seguem fora.

No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá à disposição Pedro, que se recuperou de uma pancada no joelho.

Já o Athletico-PR, que deixou para trás o Avaí, Atlético-GO e Santos, terá três desfalques: os volantes Christian e Richard, suspensos, e o atacante Bissoli, que não pode jogar a Copa do Brasil.

Assim, Alberto Valentim deve escalar Erick e Léo Cittadini no meio-campo e Renato Kayzer no ataque.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis; Willian Arão, Vitinho (Diego), Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Michael e Gabigol.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.