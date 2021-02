Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Atlético-GO na noite deste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não será transmitida ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Atlético-GO DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Lilian da Silva (RJ)

Quarto árbitro: Robson Babinski

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes VAR: Marielson Alves (BA) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca os três pontos em casa/ Foto: Miguel Locatelli / Divulgação Athletico-PR

A partida não terá transmissão ao vivo na televisão, mas na Goal você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 18h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias e dois empates seguidos no Brasileirão, o Athletico-PR entra em campo com dois retornos para o confronto na Arena da Baixada: o volante Richard e o meia Léo Cittadini, que cumpriram suspensão no empate com o Corinthians na última rodada. Jaime Alvarado e Christian retornam para o banco de reservas.

🌪️ A preparação para o nosso próximo desafio no #Brasileirão segue firme!



Acompanhe os bastidores do treino desta sexta-feira em mais um episódio da série #CamisaDeTreino, no Facebook Watch.



🎥 https://t.co/3Yr3qcPbIq #VamosFuracão pic.twitter.com/W5PFoor5LD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 12, 2021

Já o Atlético-GO não terá João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Vargas, expulso contra o Santos, e Nicolas, por questões contratuais.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Fernando Canesin, Léo Cittadini (Christian) e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato; Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes (Chico).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 Corinthians 3 x 3 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Athletico-PR x Sport Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Brasiliense 3 x 1 Atlético-GO Copa Verde 7 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 5 x 1 Anápolis Campeonato Goiano 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas